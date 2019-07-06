На Украине нашли тело убитой и изнасилованной школьницы

В Днепропетровской области Украины найдено тело школьницы, которая находилась в розыске с 29 июня. Следователи установили, что 14-летняя девочка была изнасилована и убита.

Подозреваемого, 24-летнего молодого человека, задержали в пятницу, 5 июля. Он указал правоохранителям на место, где изнасиловал и убил девушку.

Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook, в показанном месте действительно обнаружили труп ребенка.

По его словам, школьница исчезла еще до 29 июня, однако родители не обращались с заявлением в правоохранительные органы, поскольку злоупотребляют спиртным.

«К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день», – констатировал Аброськин.