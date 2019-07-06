В СБУ появился «Джеймс Бонд»

Новый начальник управления Службы безопасности Украины во Львовской области Александр Бондарук похож на Джеймса Бонда, персонажа романов и фильмов об агентом 007 британской секретной службы, заявил врио главы СБУ Иван Баканов.

«Я хочу вам представить нового руководителя управления СБУ во Львовской области Бондарука Александра Николаевича. Особенно мне нравятся четыре первые буквы его фамилии. Потому что именно Бондом надо быть, чтобы выполнить все те задачи, которые перед ним стоят», – приводит его слова «Укринформ».

Между тем ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский представил во Львове нового губернатора области Маркияна Мальского. Он отметил, что главными задачами Мальского являются помощь в возвращении трудовых мигрантов на Украину и помощь им в развитии бизнеса.

В середине июня Зеленский уволил 15 губернаторов.