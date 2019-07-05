В Евросоюзе назвали украинский газовый маршрут стратегическим

Украинский транзитный маршрут российского газа является стратегическим маршрутом для энергетической безопасности Евросоюза, заявил источник в структурах ЕС.

«Украина была очень надежной транзитной страной и ЕС считает украинский транзитный маршрут стратегическим маршрутом также для нашей энергетической безопасности», – сказал РИА «Новости» источник.

Собеседник агентства отметил, что ЕС поддерживает Украину как стабильный и надежный транзитный маршрут и сделает все возможное, «чтобы обеспечить возможность выполнять эту очень важную функцию».

Напомним, Украина прекратила прямую закупку газа у России в ноябре 2015 года и перекупала российский газ у европейских поставщиков вдвое дороже. Летом 2018 года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.

На Украине заявляли, что стране приходится покупать дорогой газ, так как такое требование выставил Международный валютный фонд.

В июне 2019 года Газпром предложил Украине газ на 25% дешевле «европейского», однако «Нафтогаз» счел это «несерьезным». По мнению украинской компании, Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.