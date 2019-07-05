Дана оценка колебаниям рейтинга президента

«Оценки деятельности президента в целом стабильны, фиксируются еженедельные колебания, обычные для таких исследований», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя рейтинг ВЦИОМ о доверии президенту России Владимиру Путину.

«У людей может меняться жизненная ситуация, приоритеты. Колебания, величина которых 0,6-1,3% – обычная погрешность», – отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

По его мнению, скорее всего, небольшая волатильность оценок будет сохраняться в течение всего лета.

Ранее ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия деятельности Владимира Путина. Деятельность президента одобряет 63,7% россиян. О своем доверии Владимиру Путину заявили 71,6% респондентов. Опрос проводился с 24 по 30 июня.

«Колебания могут быть связаны с летом и периодом отпусков. Кроме того, если посмотреть на поведение аппарата президента и на личные инициативы Путина, можно сказать, что он не заложник повестки. Если возникает кризисная ситуация, он практически сразу лично реагирует. Также есть вещи, требующие его участия, относительно плановые – нацпроекты, дороги, совещания. Здесь тоже достаточно оперативно принимаются решения. Эта та активность, которую большая часть респондентов не будет оспаривать», – добавил Кирьян.

Также колебания могут быть связаны с произошедшими в последнее время событиями – наводнением в Иркутской области и другими ЧС. «Люди обратили внимание, как Путин реагирует: президент туда приехал, отложил другие дела. Силы были на месте, президент был на месте, решения были приняты. Это показывает, что власть работает», – сказал политолог.

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