МОК открыл расследование по обвинению в коррупции Попова и Бубки

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл расследование в отношении Александра Попова, Сергея Бубки и других членов комитета, которых заподозрили в получении взятки при определении столицы Олимпиады-2016, сообщили в организации.

«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях», – передает ТАСС сообщение МОК.

Тем временем Сергей Бубка отверг все обвинения в подкупе.

«Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны экс-губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию», – передает РИА «Новости» пост Бубки в Twitter.

Почетный член МОК, бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов заявил, что слова бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала о том, что Попов получил деньги за голос при выборе бразильского города столицей Олимпиады 2016 года являются недоразумением.

«Речь идет о великих спортсменах. Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов порядочный человек, выдающийся спортсмен», – сказал Смирнов.

По его словам, такие обвинения возникали на протяжении всей истории олимпийского движения, так как выбор города проведения Олимпиады всегда связан с деньгами.

«Сейчас нужно в этом спокойно разбираться, есть соответствующая процедура. Мы встречались с Александром на последней сессии МОК, нормально разговаривали. Я не хочу в это верить», – сказал Смирнов.

В четверг бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания признался, что в 2009 году заплатил главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Кабрал утверждает, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых, по его словам, якобы были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка.

Напомним, ранее в пятницу Попов отверг все обвинения, заявив, что вообще не голосовал за Рио.

