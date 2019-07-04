Бывший губернатор Рио признался в подкупе членов МОК на выборах столицы ОИ-2016

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания признался, что в 2009 году заплатил главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.

«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман (Карлос Артур Нузман являлся на тот момент действующим главой Национального олимпийского комитета Бразилии) поворачивается ко мне и говорит: «Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество», – сказал Кабрал во время судебного заседания, передает ТАСС со ссылкой на местное издание O Globo.

По словам Кабрала, Диак обещал ему пять или шесть голосов в обмен на 1,5 млн долларов. Следом глава штата спросил Нузмана о гарантиях того, что кандидатура Рио-де-Жанейро получит дополнительные голоса. В ответ глава НОК Бразилии сообщил, что Рио получит голоса от африканских членов МОК и представителей легкой атлетики.

Кабрал утверждает, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых, по его словам, якобы были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка.

Олимпийские игры в Бразилии проходили с 5 по 21 августа 2016 года и были первыми летними олимпийскими соревнованиями в Южной Америке.

Выборы столицы Олимпийских игр 2016 года состоялись 2 октября 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), они проходили в три раунда, после каждого из которых из борьбы выбывал кандидат с наименьшим количеством голосов.

В первом раунде выбыл американский Чикаго, при этом наибольшее количество голосов набрал Мадрид. Во втором раунде выбыл Токио, а победил Рио-де-Жанейро практически с двукратным перевесом (46 голосов против 29 у Мадрида). В заключительном раунде Рио-де-Жанейро победил Мадрид, набрав 66 голосов против 32.

Напомним, в октябре 2017 года глава национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Карлос Артур Нузман был арестован федеральной полицией по делу о подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) при выборе столицы Олимпиады-2016.