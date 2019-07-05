Попов ответил на обвинения экс-губернатора Рио-де-Жанейро

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов отреагировал на заявление экс-губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала о том, что некоторые члены МОК, в том числе Попов, получили деньги в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, заявив, что вообще голосовал за другой город.

«Вы знаете, это тяжело понять, ребята юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно», – передает РИА «Новости» слова Попова.

Он добавил, что обвинения для него стали шоком.

«За что меня так приложили», – недоумевал прославленный российский спортсмен.

В четверг бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания признался, что в 2009 году заплатил главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Кабрал утверждает, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых, по его словам, якобы были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка.

Напомним, в октябре 2017 года глава национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Карлос Артур Нузман был арестованфедеральной полицией по делу о подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) при выборе столицы Олимпиады-2016.