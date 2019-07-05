Путин пересказал наказ папы Римского священникам про Достоевского

Президент Владимир Путин пересказал связанное с русским писателем Федором Достоевским наставление папы Римского Франциска священникам.

На обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме в четверг, 4 июля, Путин обратил внимание на слова премьера Италии Джузеппе Конте о русской литературе. «Должен сказать, мы сегодня затрагивали эту тему и в разговоре с папой Римским. И понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, – это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

«Вообще он сказал даже больше. «Я, – говорит, – говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником», – добавил Путин.

Российский лидер отметил, что это говорит об «общих глубоких духовных корнях».

Путин в четверг посетил Италию с официальным визитом. Около часа он в формате один на один беседовал с папой Римским Франциском, затем провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.