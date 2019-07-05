ООН уличила власти Венесуэлы в использовании «эскадронов смерти»

ООН привело данные о более 5 тыс. человек, ставших жертвами в ходе операций служб безопасности Венесуэлы за 2018 год, и обвинило власть государства в запугивании граждан.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, основанный на показаниях 558 пострадавших и очевидцев «нарушений прав человека и ухудшения экономической ситуации» в Венесуэле в период с января 2018 года по май 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

В документе сказано о «шокирующем» количестве смертей в Венесуэле за 2018 год – 5 287, в качестве причины указано – применение силы полицией при сопротивлении аресту. Однако в управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что так венесуэльские власти скрывают внесудебные казни.

Как отмечают опрошенные, полиция подделывает улики, чтобы представить аресты и расстрелы как сопротивление правоохранительным органам.

ООН отметила обеспокоенность тем, что власти Венесуэлы могут использовать службы безопасности «для внушения страха населению и поддержания контроля над обществом».

Доклад должен быть представлен Совету ООН по правам человека 5 июля.

Напомним, попытка покушения на президента Венесуэлы была совершена 4 августа 2018 года. Тогда во время парада в Каракасе к трибуне, где был Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой.

Позже он обвинил в этом США и Колумбию, однако Вашингтон и Богота не признали своей причастности к инциденту.

А 30 апреля 2019 года на стороне поддерживаемого США лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выступила группа военных, в стране возобновились масштабные акции протеста. Пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли.

5 мая Гуайдо признал провал попытки свержения президента Венесуэлы, не исключив при этом, что согласился бы на предложение США о начале военной интервенции в Венесуэлу.

Однако в июле Гуайдо заявил о готовности к диалогу с Мадуро и сотрудничеству с Россией.

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