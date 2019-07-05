ООН уличила власти Венесуэлы в использовании «эскадронов смерти»

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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 08:52  |  vz.ru
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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извинятся. Москва в свою очередь тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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            ООН уличила власти Венесуэлы в использовании «эскадронов смерти»

            5 июля 2019, 08:42

            Текст: Анастасия Воробьева

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            ООН привело данные о более 5 тыс. человек, ставших жертвами в ходе операций служб безопасности Венесуэлы за 2018 год, и обвинило власть государства в запугивании граждан.

            Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, основанный на показаниях 558 пострадавших и очевидцев «нарушений прав человека и ухудшения экономической ситуации» в Венесуэле в период с января 2018 года по май 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

            В документе сказано о «шокирующем» количестве смертей в Венесуэле за 2018 год – 5 287, в качестве причины указано – применение силы полицией при сопротивлении аресту. Однако в управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что так венесуэльские власти скрывают внесудебные казни.

            Как отмечают опрошенные, полиция подделывает улики, чтобы представить аресты и расстрелы как сопротивление правоохранительным органам.

            ООН отметила обеспокоенность тем, что власти Венесуэлы могут использовать службы безопасности «для внушения страха населению и поддержания контроля над обществом».

            Доклад должен быть представлен Совету ООН по правам человека 5 июля.

            Напомним, попытка покушения на президента Венесуэлы была совершена 4 августа 2018 года. Тогда во время парада в Каракасе к трибуне, где был Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой.

            Позже он обвинил в этом США и Колумбию, однако Вашингтон и Богота не признали своей причастности к инциденту.

            А 30 апреля 2019 года на стороне поддерживаемого США лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выступила группа военных, в стране возобновились масштабные акции протеста. Пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли.

            5 мая Гуайдо признал провал попытки свержения президента Венесуэлы, не исключив при этом, что согласился бы на предложение США о начале военной интервенции в Венесуэлу.

            Однако в июле Гуайдо заявил о готовности к диалогу с Мадуро и сотрудничеству с Россией.

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