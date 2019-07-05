Су-27 перехватил самолет-разведчик США у российской границы над Черным морем

На перехват американского самолета-разведчика Р-8А «Посейдон», приближавшегося к границе России над Черным морем, был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа, сообщили в Минобороны.

В Минобороны сообщили, что экипаж российского истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа «приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон», который сразу же изменил направление полета от государственной границы России», передает ТАСС.

При этом Су-27 соблюдал международные правила использования воздушного пространства и после выполнения поставленной задачи вернулся на аэродром базирования.

Накануне военный журналист Александр Коц опубликовал в Сети видео перехвата американского «Посейдона» недалеко от берегов Крыма.

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