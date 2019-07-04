Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали в Малайзии за отмывание денег

Продюсер голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», пасынок экс-премьер-министра Малайзии Риза Азиз был задержан по подозрению в отмывании денег.

По данным антикоррупционного управления Малайзии, Риза был задержан 4 июля, однако позже его выпустили под залог, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

Обвинения в отмывании денег ему предъявят в суде Куала-Лумпура 5 июля. Другие детали расследования не раскрываются.

Отмечается, что Риза оказался вовлечен в скандал с фондом 1MDB. По предварительным данным, Риза тратил средства из малайзийского госфонда для покупки дорогой недвижимости в США и Великобритании и финансировал свою кинокомпанию Red Granite Pictures.

Компания уже пыталась решить вопрос с претензиями властей США и в 2018 году выплатила 60 млн долларов, однако из них 57 млн долларов были возвращены Малайзии.