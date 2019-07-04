Ущерб по делу экс-главы «Автодора» составил больше 2 млрд рублей

Ущерб по делу экс-главы государственного предприятия «Автодор» Сергея Кельбаха составил более 2 млрд рублей, сообщает Следственный комитет России.

«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, Кельбах, занимая пост руководителя госкомпании «Российские автомобильные дороги», в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн рублей в АО «Газпромбанк».

Также Кельбах согласовал неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд рублей, отмечает СК.

«Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенного для строительства ЦКАД в 2014–2018 годах, и злоупотребил своими полномочиями в процессе реализации долгосрочных инвестиционных соглашений, заключенных в 2014 году с АО «Крокус Интернешнл» на строительство пускового комплекса № 1 и с ООО «Кольцевая магистраль» на строительство пускового комплекса № 5 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, Кельбах в качестве главы «Автодора» необоснованно принял и оплатил работы ОАО «Союздорпроект» по разработке документации и планировке строительства пускового комплекса № 2 ЦКАД за счет средств на ЦКАД. Эта мера не была предусмотрена федеральной программой, подчеркивает ведомство, на эти цели глава компании потратил 132,6 млн рублей.

В отношении Кельбаха заведено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

«В настоящее время проводится предварительное следствие, направленное на сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе на выявление иных нарушений со стороны Кельбаха», – заключил СК.

В четверг генпрокурор Юрий Чайка заявил о возбуждении уголовного дела в отношении главы холдинга «Автодор» из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Имя подозреваемого генпрокурор не назвал. На сайте «Автодора» указано, что председателем правления компании является Вячеслав Петушенко. Позднее в «Автодоре» разъяснили, что речь идет о бывшем председателе правления компании.