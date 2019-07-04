Затопленные участки в Тулуне исключили из зоны застройки

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов рассказал, что в пострадавшем от наводнения городе Тулун изменят генплан и исключат из зоны застройки затопленные места.

«Будет проведена оценка, полностью откорректирован генплан города Тулуна, определены зоны подтопления. Работа службы архитектуры проводится с тем, чтобы в зоне затопления уже не возводить объекты», – передает ТАСС слова Болотова.

Напомним, в среду сообщалось, что компания «Ремонт зданий и сооружений», которая построила дамбу для защиты иркутского города Тулун от паводка, принадлежит отцу замгубернатора региона Николаю Болотову.

На прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. Паводок привел к гибели 20 человек, еще 15 человек пропали без вести.

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