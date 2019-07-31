Мединский поручил убрать рекламу западных брендов с киосков на Сапун-горе

Министр культуры России Владимир Мединский на совещании в Севастополе поручил при реконструкции убрать рекламу западных брендов с киосков на Сапун-горе.

«Мы вчера обошли Сапун-гору. Скажу честно, изобилие ларьков с надписями «Кока-Кола» меня не вдохновляет. Это не лучшее, что можно предложить посетителям музея… Подумайте, как сделать так, чтобы было комфортно посетителям, удобно, красиво и без рекламы западных брендов. Они ничего хорошего вашему музею не сделали? Ну вот и вы не делайте», – передает слова Мединского ТАСС.

С этим поручением он обратился к директору Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николаю Мусиенко.

Ранее в понедельник Мединский сообщил, что осенью 2019 года начнется комплексная реставрация комплекса Сапун-горы. Также будет оборудован и благоустроен парк. Первый этап реконструкции завершится к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Весь комплекс и памятник отреставрируют к концу 2021 года.

В апреле 2019 года Путин поручил реконструировать и технически оснастить мемориальный комплекс «Сапун-гора» и диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» к 75-й годовщине Победы.