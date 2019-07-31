Счетная палата допустила снижение уровня бедности в России

Уровень бедности в России может снизиться к концу года, но маловероятно, что он окажется существенно ниже уровня 2018 года, заявила Счетная палата.

«К концу года уровень бедности населения действительно может снизиться, однако маловероятно, что в целом за год он окажется существенно ниже, чем в 2018 году», – передает ТАСС сообщение Счетной палаты.

В понедельник сообщалось, что число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале этого года. Такие данные привел Росстат, который подсчитал численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Однако эксперты поясняли, что причина увеличения числа бедных в том, что Росстат считает таковыми тех, у кого официальные денежные доходы ниже региональной величины прожиточного минимума (МРОТ). А величина прожиточного минимума была увеличена в полтора раза выше, чем уровень инфляции.