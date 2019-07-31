Косачев:Twitter занимает предвзятую политическую позицию

«Кто платит, тот и заказывает музыку. Twitter – это не самостоятельная социальная сеть, доверия она вызывать не может», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, комментируя решение соцсети закрыть аккаунт российских дипломатов.

«Twitter не в первый раз позволяет себе занимать предвзятую политическую позицию, – сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. – Несколько лет назад, в знак протеста против такой позиции этой социальной сети, я сам свой аккаунт там ликвидировал. Я это сделал именно в силу тогдашних действий администрации Twitter против одного из российских СМИ. Я решил это сделать, не дожидаясь таких агрессивных действий со стороны этой социальной сети».

Собеседник подчеркнул, что его не удивляет блокировка Twitter-аккаунта российской дипмиссии в Сирии, констатировав, что, по всей видимости, подобные инциденты носят системный характер.

«Twitter – это, к сожалению, не самостоятельная социальная сеть. Она может вызывать доверие только у тех, кто не понимает истинных механизмов, приводящих в действие такого рода явления в нашей современной жизни», – отметил Косачев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт посольства России в Сирии из-за критики организации «Белые каски». «Полиция мысли уже здесь, Twitter заблокировал аккаунт посольства Российской Федерации в Сирии, после того как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой «Белых касок», процитировав данные российского Минобороны», – говорится в заявлении посольства России в ЮАР.

«Что касается «Белых касок», то они имеют весьма и весьма сомнительную репутацию как структура, которая пытается действовать в интересах сирийской оппозиции. Они регулярно производят на свет этакие «доказательства» причастности сирийских властей к тем или иным преступлениям против человечности – использования химического оружия и других подобного рода вещей», – напомнил Косачев.

«Я уверен, что диппредставительство России в Сирии не смогло пройти мимо подобного рода сюжетов и привело данные российского Минобороны, характеризующие действия «Белых касок», примерно в том же ключе, как это делаю сейчас», – отметил Константин Косачев.