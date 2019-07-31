Пожары выгнали якутских медведей из леса

В Якутии медведи начали выходить из леса к людям из-за пожаров, очевидцы снимают животных на видео и публикуют в соцсетях.

Медведей заметили в районе якутского поселка Пеледуй на дачных участках, где они разоряют грядки и малиновые заросли, передает «Звезда».

Напомним, лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщал, что в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров.

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами в своих регионах.