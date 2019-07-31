Названа дата пуска «Северного потока – 2»

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что первый газ по «Северному потоку – 2» пройдет 31 декабря 2019 года.

«Первый газ поступит к полуночи 31 декабря», – рассказал Зеле на пресс-конференции, транслировавшейся компанией, передает РИА «Новости».

Глава компании уточнил, что 70% газопровода проложены по дну Балтийского моря. Он также добавил, что задержек по строительству не предвидится и напомнил, что для реализации осталось получить разрешение на строительство от Дании.

Ранее сообщалось, что OMV во втором квартале 2019 года профинансировала строительство газопровода «Северный поток – 2» на 44 млн евро. в июне в OMV не исключали задержку реализации «Северного потока – 2» Данией.