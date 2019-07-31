Стала известны сумма вложений Австрии в «Северный поток – 2»

Австрийская нефтегазовая компания OMV во втором квартале 2019 года профинансировала строительство газопровода «Северный поток – 2» на 44 млн евро, следует из отчета компании.

Всего в первом полугодии на финансирование газопровода австрийская компания направила 88 млн евро, передает ТАСС.

Общая стоимость проекта «Северный поток – 2» составляет 9,5 млрд евро. Каждый из пяти европейских партнеров проекта финансирует 10%.

Таким образом, OMV выделила уже 688 млн из обещанных 950 млн евро.

Напомним, в июне в OMV не исключили задержку реализации «Северного потока – 2» Данией.

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