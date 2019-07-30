Кинолог: За соблюдением закона о потенциально опасных собаках некому следить

В России некому будет отслеживать, нарушает ли владелец собаки закон, выгуливая ее без поводка и намордника, заявил газете ВЗГЛЯД кинолог, генеральный директор студии «Мосфильм-КИНОлогия» Виктор Зуйков.

Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждается список из 12 потенциально опасных пород собак. Выгул таких животных без намордника и поводка теперь будет запрещен. Нарушителей можно будет снимать на камеру телефона, а снимки отправлять в полицию. Проверять данные должны участковые.

«У нас фактически нет людей, которые это будут отслеживать. В законе о правилах выгула и содержания тоже ничего не сказано о том, кто будет этим заниматься. Участковые отказались этим заниматься, это не входит в их обязанности, они и так не успевают ничего. Участковый в породах не разбирается, он их не отличит», – говорит Зуйков.

Кинолог добавил, что животных придется практически всегда держать на поводке и наморднике, поскольку условий для их полноценного выгула сейчас нет.

«У нас нет площадок для выгула собак. Если бы их было много, то владельцы могли бы договариваться, чтобы собаки бойцовских пород гуляли в специально отведенные часы», – заявил Зуйков.

Несмотря на непроработанность закона, в целом эксперт оценивает его позитивно: «Надо было давно упорядочить правила содержания в городе собак бойцовских пород».

В первоначальном списке, разработанном МВД, было 69 пород собак, причем некоторых из них не существует в природе. После волны критики в ведомстве сократили перечень до 12 пород. Штраф за выгул собаки без намордника составит одну тысячу рублей, за отсутствие поводка – две тысячи рублей.