В Японии разрешили скрестить человека и мышь

Власти Японии одобрили заявку Токийского университета на эксперименты с эмбрионами человека и мыши.

Как пишет издание The Asahi Shimbun, эмбрионы хотят использовать для получения органов, которые будут максимально приближены по строению к человеческим. В дальнейшем возможно выращивание таких органов для пересадки людям.

По данным издания, множество экспериментов для получения новых знаний о лечении людей проводят на других видах: мышах, крысах, обезьянах и так далее. И хотя по анатомии и физиологии органы животных похожи на человеческие, но различия существуют. Именно поэтому идеале нужно изучать органы человека вне человека.

Для этого предлагается вводить животным вариант определенного гена, взятый у Homo Sapiens, а ген самого животного выключать. Теоретически, этой процедуре могут поддаваться целые органы. Ученым необходимо создать эмбрион, который будет содержать и клетки человека, и клетки другого вида – химеру.

Изначально эксперимент планируют проводить на мышах. Затем подобные опыты планируется провести с химерными эмбрионами крыс. Если все пройдет успешно, ученые опробуют технологию на более крупных животных – свиньях.

Впрочем, отмечают ученые, ожидать появления «мышелюдей» в любом случае не стоит: из-за генетических различий химерный эмбрион не сможет развиться в полноценный организм и умрет задолго до рождения. Кроме того, ученые будут измерять долю человеческих клеток в головном мозге зародышей разных возрастов, и если она превысит 30%, эксперименты прекратят.

Напомним, в феврале 2018 года американские ученые впервые в истории вырастили зародыши, в которых одновременно есть клетки людей и овец.