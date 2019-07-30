На Украине сравнили Москву и Киев

Украинский политолог Андрей Ермолаев рассказал о своей поездке в Россию и сравнил Москву и Киев.

Ермолаев заявил в эфире телеканала «НАШ», что Москва – это чистейший мегаполис с приятной атмосферой, в то время как Киев – это грязный город, который нельзя назвать европейской столицей, передает РИА «Новости».

Он добавил также, что испытывает стыд за Киев, так как украинская столица серьезно уступает Москве по многим параметрам – это, например, плохая логистика и «совершенно неприемлемые архитектурные решения».

«Вы посмотрите, что творится со строительством? Это нормально? Я долгое время не ездил в Москву по внутренним соображениям, хотя были приглашения участвовать в эфирах. Я приезжаю в Москву, и мне стыдно. Имперская столица, у нас много разговоров об этом. Но там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен. И я приезжаю в Киев – и мне снова стыдно», – добавил политолог.

По его мнению, все проблемы Киева связаны с плохим управлением, а правительство города «не в состоянии навести порядок, утвердить разумный генплан столицы страны».

При этом Ермолаев подчеркнул, что киевские чиновники прекрасно осознают все проблемы города, однако вместо реальных действий они пытаются отвлекать внимание общественности «роликами про выборы».

Ранее президент Сербии Александар Вучич восхитился тем, как изменилась российская столица за последнее десятилетие.