Китай потребовал от США должного уважения

Пекин не пойдет на заключение торговой сделки, если Вашингтон не проявит должного уважения и не будет вести диалог на равноправной основе, говорится в специальном комментарии Синьхуа перед 12-м раундом китайско-американских торговых переговоров в Шанхае.

«В ходе нынешнего раунда торговых переговоров американской стороне следует вести консультации на равноправной основе и относиться к Китаю с должным уважением, если они хотят [заключить] торговую сделку», – приводит ТАСС комментарий Синьхуа.

«Если Вашингтон все еще питает иллюзии относительного того, что Пекин каким-либо образом уступит и пойдет на компромисс по вопросам, касающимся суверенитета, и другим соответствующим основным интересам ради заключения сделки, то в таком случае никакая сделка не подойдет. Китай всегда найдет способ противостоять любому давлению», – подчеркнули в Синьхуа.

Авторы статьи, опубликованной по каналам главного государственного агентства КНР, обращают внимание на символичный выбор Шанхая в качестве места проведения очередного раунда торговых переговоров, напоминая об историческом визите в Китай Ричарда Никсона в 1972 году, когда было заключено «Шанхайское коммюнике», положившее начало потеплению отношений между КНР и США после двух десятилетий напряженности.

«Сегодня в очередной раз в Шанхае американским переговорщикам следует продемонстрировать ту же искренность и, что более важно, разумные ожидания в возобновленных переговорах с их китайскими коллегами, чтобы нормализовать двусторонние торговые отношения», – говорится в комментарии Синьхуа.

С точки зрения Синьхуа, за 11 раундов консультаций «Пекин продемонстрировал предельную искренность в попытке преодолеть разногласия между двумя сторонами и заключить соглашение, которое бы устраивало обе стороны». «Однако некоторые торговые «ястребы» [в американской администрации] предпочли закрыть глаза на законные интересы Китая и выдвинуть нереалистичные требования, которые ущемляют суверенитет и достоинство Китая», – пишет агентство, указывая на то, что некоторые силы даже пытались раздуть антикитайские настроения на волне тарифной войны, чтобы сдержать развитие КНР. «Эти провокационные действия в итоге привели к тупику в диалоге», – констатирует Синьхуа.

Торгово-экономическое сотрудничество, отмечает агентство, само по себе носит взаимовыгодный характер, а существующие в нем в настоящее время проблемы негативно отражаются на всей мировой экономике. «Ради блага обеих сторон и всего мира Китаю и США необходимо ценить достигнутое с таким трудом возобновление торговых переговоров и адаптировать свои интересы таким образом, чтобы проложить путь к скорейшему заключению сделки», – говорится в комментарии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в торговой войне между Китаем и США первую победу одержала Россия.

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