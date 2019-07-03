МИД заявил о необходимости разрешения ситуации между Россией и Грузией

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил о необходимости поиска пути выхода из сложившейся ситуации между Россией и Грузией после антироссийских акций.

«Мы приехали сюда (в Женеву) не для эскалации ситуации, а для того, чтобы обменяться мнениями по многим вопросам, рассмотреть на месте положение дел, обсудить документ о неприменении силы. Мы постараемся лучше понять друг друга для того, чтобы как-нибудь выйти из этой неблагоприятной ситуации, которая сложилась после 20-21 июня. Она нежелательна для наших отношений. Мы как-то должны перешагнуть через это», – сказал Карасин в интервью грузинской телекомпании «Имеди» перед началом переговоров в Женеве по безопасности и стабильности в Закавказье, передает ТАСС.

Карасин отметил, что внутриполитические проблемы республики не должны переходить в антироссийское русло.

«Это внутриполитическая тема Грузии. Идет политическая борьба, приближаются выборы. Мы это очень хорошо знаем, но не хотим, чтобы это происходило на фоне антироссийского напряжения. Мы должны как-то избежать этого», – уточнил он.

Напомним, беспорядки начались из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия и вылились во внутриполитический кризис.

Для обеспечения безопасности российских граждан Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию, однако в Грузии отметили, что ограничения могут коснуться не только авиасообщения и туризма.

Из-за протестов правящая партия решила учесть ряд требований оппозиции. Так, решено было провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, чем могут обернуться уступки грузинских властей.

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