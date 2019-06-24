Политолог указал на опасные последствия уступок власти Грузии митингующим

«Власти Грузии очень пугливые, аморфные, немотивированные, нацеленные на промежуточный результат и частично коррумпированные. Потому они идут на такие политические уступки, лишь бы продлить свое существование», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Гулбаат Рцхиладзе, комментируя решение властей Грузии удовлетворить требование митингующих и провести в 2020 году выборы по пропорциональной системе.

«Это очень плохо для страны, потому что альтернатива, которая сейчас навязывается, – она гораздо хуже, управляется полностью извне и имеет антироссийский подтекст. Это решение не в пользу Грузии, и оно не может быть в интересах страны и народа», – отметил директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе.

По его мнению, после решения властей провести в 2020 году выборы по пропорциональной системе митинги могут немного пойти на спад, однако вряд ли конец истории близок.

«Митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии здесь и сейчас, считают его пророссийским политиком. Требуют «принести его в жертву» со стороны «Грузинской мечты». Поэтому пока развязка не наступила, все еще впереди», – заключил политолог.

В понедельник председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили после заседания партийного политсовета заявил о готовности провести выборы в парламент в 2020 году не по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, а по пропорциональной.

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.