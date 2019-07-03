Минобороны рассекретило исторические документы об освобождении Минска

Минобороны опубликовало уникальные исторические документы, посвященные 75-летию освобождения Минска от фашистских захватчиков.

В специально созданном мультимедийном разделе на сайте Минобороны посетители могут ознакомиться с документами из фондов центрального архива Минобороны.

«Директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы тех лет представили ранее неизвестные широкой общественности эпизоды одной из наиболее стремительной наступательной операции Красной армии», – рассказали в Минобороны.

Напомним, на минувшей неделе в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что 3 июля в 22.00 на Поклонной горе в Москве прогремит салют в честь 75-летия освобождения Минска.