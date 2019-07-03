Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 млрд евро

Для восстановления Донбасса требуется свыше 10 млрд евро, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что речь идет о «предварительных оценках», передает РИА «Новости».

Осенью в Мариуполе состоится инвестиционный форум, на который Зеленский пригласил иностранцев, заинтересованых в том, чтобы вложить деньги в «инфраструктурные и гуманитарные» проекты в регионе.

Напомним, в Торонто у Зеленского состоялась встреча с главой канадского правительства Джастином Трюдо.