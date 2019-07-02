Канада обещала Украине более 19 млн долларов на «демократические реформы»

В течение шести лет Оттава выделит Киеву 25 млн канадских долларов (19,1 млн долларов США), чтобы поддержать демократические реформы на Украине, заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трюдо считает, что реформы сделают жизнь украинцев лучше, передает ТАСС.

Он заявил о позитивных сдвигах на Украине, которые стали результатом изменений в государственном устройстве страны при поддержке Запада. Так, Зеленский стал главой государства, победив на «полностью демократических выборах», заявил Трюдо.

Напомним, Трюдо также заявил, что его страна «продолжит серьезно поддерживать Украину, вводя санкции против российских официальных лиц».