Путин и Трюдо на G20 обсудили ситуацию на Украине

Глава канадского правительства Джастин Трюдо сообщил, что в ходе саммита G20 в Японии обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Украине.

Трюдо в Торонто встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи канадский премьер рассказал о переговорах с Путиным, но не стал уточнять подробности, передает ТАСС.

Премьер Канады также заявил, что его страна «продолжит серьезно поддерживать Украину, вводя санкции против российских официальных лиц».

По его словам, важно увидеть «позитивные действия России».

Он выразил возмущение тем, что Россия не отпустила украинских моряков, которые в 2018 году нарушили российскую границу.