В Красноярском крае лесные пожары использовали для рубки здоровых деревьев

Прокуратура Абанского района Красноярского края обнаружила, что в регионе провели вырубки здорового леса на площади 130 гектар под видом поврежденного от пожаров.

В 2018 году руководителем и лесничим КГБУ «Абанское лесничество» в министерство лесного хозяйства Красноярского края были направлены несоответствующие действительности документы о необходимости проведения сплошных санитарных рубок на лесных участках у населенных пунктов Покровка и Малкас Абанского района общей площадью 130 гектар, сообщается на сайте прокуратуры.

«В обоснование необходимости проведения санитарных рубок положены документы, согласно которым лесные насаждения на указанных участках подвергались лесным пожарам в 2010 году, большая их часть являются усохшими либо усыхающими, и они подвержены заражением лесных вредителей. Указанные документы послужили основанием для внесения лесных участков в государственное задание как подпадающих под сплошные санитарные рубки», – отмечает ведомство.

В итоге были проведены торги, и лесные участки передали для рубки лесозаготовителю.

Однако прокуроры провели осмотры лесных участков и не обнаружили следов от лесных пожаров. Лес оказался живорастущим и здоровым.

«Объективных данных, свидетельствующих о прохождении на указанных лесных участках пожаров в 2010 году, не имеется. Ущерб, причинный лесному фонду по результатам рубки, составил более 3,2 млн рублей», – говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями руководителю КГБУ «Абанское лесничество» внесено представление с требованием об одностороннем расторжении договоров по заготовке древесины с лесозаготовителем, которые удовлетворены, лесничеством направлены соответствующие уведомления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия).

Отметим, что в понедельник режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров был введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, частично в Бурятии. Пожарами охвачено почти 3 млн гектаров тайги, зафиксировано 500 очагов пожаров.