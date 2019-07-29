В трех регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, частично в Бурятии, сообщили в МЧС России.

«Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично – в Республике Бурятия. Наиболее «горимыми» субъектами остаются – Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

В связи с увеличением площадей пожаров задымление распространяется на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Первый замминистра МЧС Александр Чуприян говорил, что пожарами охвачено почти 3 млн гектаров тайги, зафиксировано 500 очагов пожаров, их площадь увеличивается.

В МЧС также сообщили, что существующих сил и средств по тушению лесных пожаров в России не хватает, в связи с этим группировка сил будет увеличена.