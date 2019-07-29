На подпольной псарне в Саратове нашли шестилетнюю девочку

Сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из семьи, содержавшей подпольную псарню в Саратове, сообщили в главном управлении МВД России по региону.

Поводом для проверки условий содержания ребенка стало сообщение местной зоозащитницы Изабеллы Фаизовой в Facebook, опубликовавший фотографии из захламленной квартиры. По ее словам, у «плодильщицы» изъяли 19 животных, в основном мелкие породы собак, но у женщины еще осталось 10 животных, на которых оформлены соответствующие документы.

«В этих условиях живет ребенок», – подчеркнула зоозащитница, призвав дать истории максимальную огласку.

Как сообщили в ГУ МВД по области ИА «Версия-Саратов», утром 28 июля (на следующий день после появления поста в социальной сети) на место оперативно выехали сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних, а также представители областной комиссии по делам несовершеннолетних (КДН).

Как выяснилось, до мая 2019 года указанная семья состояла на учете в КДН, но два месяца назад ее сняли с учета. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В последнее время все чаще сообщается о найденных в России «детях-маугли», которые проживали в захламленных квартирах. Так, в марте в Москве в квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением.

Позднее в Мытищах были найдены четверо детей в заваленной мусором квартире. Они не посещали образовательные учреждения, не были прикреплены к поликлинике, питались едой из помойки, не имели спальных мест.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что в России «дети-маугли» выпадают из поля зрения системы профилактики, так как люди не хотят обращаться за помощью в специальные органы из-за страха остаться без родительских прав.