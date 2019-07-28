Бизнес-центры и ТЦ «заминировали» в Москве

Неизвестный сообщил о «минировании» бизнес-центров «Манхэттен», «Нео Гео» и «71», а также торгового центра «Атриум» в Москве, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Источник сообщил, что «поступили угрозы взрывов в адрес бизнес-центра «Манхэттен» на улице Нижняя Красносельская и торгового центра «Атриум» на Земляном Валу», передает РИА «Новости».

Сотрудники оперативных служб уже приступили к проверке зданий, свыше 1,1 тыс. человек эвакуированы.

Кроме того, после анонимных угроз «минирования» проверяются бизнес-центры «71» на Дмитровском шоссе и «Нео Гео» на улице Бутлерова. Здесь эвакуация людей пока не проводится.

Ранее посольство США «заминировали» в Москве.