Российская сборная победила в медальном зачете на юношеском олимпийском фестивале в Баку

Российская сборная победила в общем медальном зачете в Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) в Баку.

Российские спортсмены завоевали 66 медалей, включая 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая, передает РИА «Новости».

Сам фестиваль проходил в столице Азербайджана с 21 по 27 июля, в нем принимали участие спортсмены от 14 до 18 лет.

Наибольшее количество медалей россиянам удалось добыть в плавании, в этих дисциплинах атлеты завоевали 14 золотых, две серебряные и три бронзовые медали.