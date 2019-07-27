Спасатели на Эльбрусе направились к почувствовавшему себя плохо польскому альпинисту

Спасатели на Эльбрусе направились к польскому альпинисту, почувствовавшему себя плохо, об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

Сведения о происшествии поступили в 16.05 по местному времени, альпинисту стало плохо на высоте 5,2 тыс. метров над уровнем моря, говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

Отмечается, что гражданин Польши поднимался к вершине в составе зарегистрированной группы из двух человек. У него начались признаки горной болезни.

«На место происшествия выдвинулась группа спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве семи человек и двух единиц техники», – уточняется в сообщении.

В январе спасатели разыскали двух лыжников из Подмосковья, заблудившихся на Эльбрусе, путешественников эвакуировали.