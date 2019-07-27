СБУ перекрыла автобусные перевозки между Одессой и ЛНР через Россию

Сотрудники СБУ блокировали работу «нелегальных автобусных рейсов», которые через Россию связывали Одессу и ЛНР, сообщает ведомство.

Перевозки организовали жители ЛНР, к организации были привлечены также жители Харькова. Отмечается, что «транспортный маршрут пролегал через территорию России».

«Двух злоумышленников» взяли под стражу, сообщает СБУ в Facebook.

Напомним, Киев заявил, что выплачивать пенсии на неподконтрольных ему территориях якобы невозможно. От пенсионеров требуют пересечь линию разграничения.

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