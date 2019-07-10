На Украине заявили о «невозможности» выплачивать пенсии жителям Донбасса

Украинский министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Вадим Черныш утверждает, что выплачивать пенсии на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса до их возвращения под контроль Украины якобы невозможно.

«Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Сбербанком Украины», – заявил Черныш «Радио Свобода».

Кроме того, по словам украинского министра, «невозможность» выплаты жителям Донбасса пенсий якобы связана с неуплатой налогов предприятиями неподконтрольных Киеву территорий в бюджет Украины.

«Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что «отжали» предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги ... Предприятия которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины», – заявил министр.

Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский перед выборами заявлял, что жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса необходимо выплачивать пенсии.

В июне министр социальной политики Украины Андрей Рева потребовал от пенсионеров Донбасса для получения пенсий пересечь линию разграничения.

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