На Украине заявили о «невозможности» выплачивать пенсии жителям Донбасса

Взгляд
10 июля, среда  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей историиФото: Валерий Морев/ТАСС
В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...
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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

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          • Нет, оставить все как есть

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            На Украине заявили о «невозможности» выплачивать пенсии жителям Донбасса

            10 июля 2019, 22:46

            Текст: Антон Никитин

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            Украинский министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Вадим Черныш утверждает, что выплачивать пенсии на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса до их возвращения под контроль Украины якобы невозможно.

            «Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Сбербанком Украины», – заявил Черныш «Радио Свобода».

            Кроме того, по словам украинского министра, «невозможность» выплаты жителям Донбасса пенсий якобы связана с неуплатой налогов предприятиями неподконтрольных Киеву территорий в бюджет Украины.

            «Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что «отжали» предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги ... Предприятия которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины», – заявил министр.

            Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский перед выборами заявлял, что жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса необходимо выплачивать пенсии.

            В июне министр социальной политики Украины Андрей Рева потребовал от пенсионеров Донбасса для получения пенсий пересечь линию разграничения.

            Газета ВЗГЛЯД рассказала об издевательствах Украины над пенсионерами Донбасса.


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