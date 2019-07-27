Эксперт: Законопроект о значимых сайтах ускорит развитие российской IT-отрасли

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Украина пошла по миру в поисках газа

«Нафтогаз» начал готовиться к выживанию без транзита российского газа Фото: Грабар Виталий/ТАСС
Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы. В Киеве сейчас озвучивают другие варианты покупки голубого топлива. Но на поверку они оказываются либо невозможными, либо очень дорогими. Более того, из-за недопоставок газа в Европу по украинской трубе, ситуация для Киева станет еще более безнадежной. Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Украина неизлечимо больна войной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Получив контроль над парламентом, президент Зеленский может теперь делать с Украиной, что угодно. Он может даже остановить войну. Но – не остановит. Потому что Украина без войны себя уже не мыслит. Подробности...

В Зеленском проступили черты Гуайдо

Эдуард Лимонов, писатель
На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений – вот, мол, начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами. Подробности...
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Как олимпийский мишка сбежал от КГБ

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
В эти дни – с 19 июля по 3 августа – в 1980 году в Москве проходила Олимпиада. Без нескольких дней 39 лет назад со стадиона в Лужниках на глазах у миллионов зрителей улетел олимпийский мишка. Улетел неповторимо и удивительно трогательно. Подробности...
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Нет

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          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
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          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

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              Эксперт: Законопроект о значимых сайтах ускорит развитие российской IT-отрасли

              27 июля 2019, 13:02

              Текст: Андрей Резчиков

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              «Если все рассматривать в комплексе, то самая важная предпосылка законопроекта – обезопасить российский интеллектуальный ресурс и сосредоточить его в нашей стране», – сказал газете ВЗГЛЯД основатель UDC Cloud Никита Северинов по поводу законопроекта об ограничении в 20% на иностранное владение информационными ресурсами.

              Председатель Комитета по информационным технологиям МРО «Деловой России», основатель UDC Cloud Никита Северинов приветствовал внесение в Госдуму законопроекта об ограничении в России 20% иностранного владения IT-гигантами. Такие крупные компании давно приобрели стратегическую значимость для российской экономики и социальной сферы, сейчас их доля в совокупном ВВП страны более 5%, что больше электроэнергетики, поэтому они нуждаются в особом регулировании.

              «Важно то, что законопроект пытается выстроить национальные интересы и безопасность наших IT-продуктов в плане владения иностранными игроками и позволить государству контролировать всю интеллектуальную собственность, сократить до минимума возможности ее утечек. Само правительство и государство являются неким регулятором», – сказал Северинов.

              Эксперт убежден, что это лишь первый шаг в создании системы подобного регулирования IT-отрасли. «Следующие шаги будут более продуктивными и значимыми. Этот закон необходим, но его нужно тщательнее проработать. Например, такие IT-гиганты как Mail.Ru Group или «Яндекс» в той или иной степени имеют среди акционеров иностранные фонды. Будет довольно непросто сразу перейти на такую форму владения. Сейчас молодые IT-стартапы ищут инвесторов в основном за рубежом, а не на российском рынке. Нужно предусмотреть, чтобы новые нормы касались определенных игроков и на определенной стадии», – подчеркнул Северинов.

              Собеседник особо отметил, что в законопроекте говорится о возможности сохранять более 20% зарубежного капитала при условии отказа иностранцев от управления компанией. «Это очень важно. Когда игрок принимает управление компанией, является его акционером, то он влияет на нее. Когда мы говорим, что иностранный игрок не должен принимать на себя управление, то вся ответственность ложится на главных отечественных акционеров компании. Это положительно скажется на национальных интересах и поможет предотвращать утечку кадров и научных сотрудников за границу. Если все рассматривать в комплексе, то самая важная предпосылка законопроекта – обезопасить российский интеллектуальный ресурс и сосредоточить его в нашей стране», – подчеркнул Северинов.

              Он также приветствовал положение законопроекта о том, что господдержка и преференции возможны только для действительно отечественных IT-компаний. «Сейчас отечественные компании в сфере IT находятся не в самом лучшем положении. Их нужно поддерживать. У нас есть «Фонд развития интернет-инициатив», Фонд развития инновационного центра Сколково, но важна поддержка самого государства, чтобы наши толковые ребята развивались стремительными темпами. А этого можно достичь лишь тогда, когда идет поддержка со всех сторон», – подытожил Никита Северинов.

              Накануне в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий до 20% долю иностранного владения IT-ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры страны. «Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций», – говорится в пояснительной записке.

              Как отметил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, «уровень развития современных информационно-коммуникационных технологий, а также их повсеместная доступность, обусловили тот факт, что различные экосистемы интернет-ресурсов по потенциалу своего влияния на общественное мнение сопоставимы со всеми работающими на территории РФ традиционными СМИ». «Внесенная инициатива коррелирует с этой нормой законодательства, однако необходимо более тщательно изучить проблематику и техническую реализуемость предложенного регулирования», – пояснил депутат.

              Бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух заявил газете ВЗГЛЯД, что закон направлен на урегулирование вопросов сбора так называемых больших данных (big data) пользователей и поможет вернуть крупных игроков отечественной интернет-индустрии в российскую юрисдикцию.

              В Mail.ru Group, в свою очередь, заявили, что в случае принятия закона изменений в текущей схеме владения компании не потребуется, предусмотренная проектом закона правительственная комиссия сможет согласовать действующую структуру.


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