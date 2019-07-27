Эксперт: Законопроект о значимых сайтах ускорит развитие российской IT-отрасли

«Если все рассматривать в комплексе, то самая важная предпосылка законопроекта – обезопасить российский интеллектуальный ресурс и сосредоточить его в нашей стране», – сказал газете ВЗГЛЯД основатель UDC Cloud Никита Северинов по поводу законопроекта об ограничении в 20% на иностранное владение информационными ресурсами.

Председатель Комитета по информационным технологиям МРО «Деловой России», основатель UDC Cloud Никита Северинов приветствовал внесение в Госдуму законопроекта об ограничении в России 20% иностранного владения IT-гигантами. Такие крупные компании давно приобрели стратегическую значимость для российской экономики и социальной сферы, сейчас их доля в совокупном ВВП страны более 5%, что больше электроэнергетики, поэтому они нуждаются в особом регулировании.

«Важно то, что законопроект пытается выстроить национальные интересы и безопасность наших IT-продуктов в плане владения иностранными игроками и позволить государству контролировать всю интеллектуальную собственность, сократить до минимума возможности ее утечек. Само правительство и государство являются неким регулятором», – сказал Северинов.

Эксперт убежден, что это лишь первый шаг в создании системы подобного регулирования IT-отрасли. «Следующие шаги будут более продуктивными и значимыми. Этот закон необходим, но его нужно тщательнее проработать. Например, такие IT-гиганты как Mail.Ru Group или «Яндекс» в той или иной степени имеют среди акционеров иностранные фонды. Будет довольно непросто сразу перейти на такую форму владения. Сейчас молодые IT-стартапы ищут инвесторов в основном за рубежом, а не на российском рынке. Нужно предусмотреть, чтобы новые нормы касались определенных игроков и на определенной стадии», – подчеркнул Северинов.

Собеседник особо отметил, что в законопроекте говорится о возможности сохранять более 20% зарубежного капитала при условии отказа иностранцев от управления компанией. «Это очень важно. Когда игрок принимает управление компанией, является его акционером, то он влияет на нее. Когда мы говорим, что иностранный игрок не должен принимать на себя управление, то вся ответственность ложится на главных отечественных акционеров компании. Это положительно скажется на национальных интересах и поможет предотвращать утечку кадров и научных сотрудников за границу. Если все рассматривать в комплексе, то самая важная предпосылка законопроекта – обезопасить российский интеллектуальный ресурс и сосредоточить его в нашей стране», – подчеркнул Северинов.

Он также приветствовал положение законопроекта о том, что господдержка и преференции возможны только для действительно отечественных IT-компаний. «Сейчас отечественные компании в сфере IT находятся не в самом лучшем положении. Их нужно поддерживать. У нас есть «Фонд развития интернет-инициатив», Фонд развития инновационного центра Сколково, но важна поддержка самого государства, чтобы наши толковые ребята развивались стремительными темпами. А этого можно достичь лишь тогда, когда идет поддержка со всех сторон», – подытожил Никита Северинов.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий до 20% долю иностранного владения IT-ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры страны. «Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций», – говорится в пояснительной записке.

Как отметил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, «уровень развития современных информационно-коммуникационных технологий, а также их повсеместная доступность, обусловили тот факт, что различные экосистемы интернет-ресурсов по потенциалу своего влияния на общественное мнение сопоставимы со всеми работающими на территории РФ традиционными СМИ». «Внесенная инициатива коррелирует с этой нормой законодательства, однако необходимо более тщательно изучить проблематику и техническую реализуемость предложенного регулирования», – пояснил депутат.

Бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух заявил газете ВЗГЛЯД, что закон направлен на урегулирование вопросов сбора так называемых больших данных (big data) пользователей и поможет вернуть крупных игроков отечественной интернет-индустрии в российскую юрисдикцию.

В Mail.ru Group, в свою очередь, заявили, что в случае принятия закона изменений в текущей схеме владения компании не потребуется, предусмотренная проектом закона правительственная комиссия сможет согласовать действующую структуру.