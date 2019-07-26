В Госдуме призвали обсуждать проект закона о значимых сайтах с IT-отраслью

Проект закона об ограничении в 20% на иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для инфраструктуры России, требует обсуждений с отраслью, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

«Уровень развития современных информационно-коммуникационных технологий, а также их повсеместная доступность, обусловили тот факт, что различные экосистемы интернет-ресурсов по потенциалу своего влияния на общественное мнение сопоставимы со всеми работающими на территории РФ традиционными СМИ», – прокомментировал законопроект Левин, передает ТАСС.

Он добавил, что ранее подобное ограничение было введено для зарегистрированных СМИ. «Внесенная инициатива коррелирует с этой нормой законодательства, однако необходимо более тщательно изучить проблематику и техническую реализуемость предложенного регулирования», – пояснил депутат.

«Разработка новых норм не должна ущемлять конституционные права граждан или ставить препоны развитию высокотехнологичного бизнеса, но обязательно должна сопровождаться обсуждением с участием представителей отрасли и общественных объединений», – подвел итог Левин.

В «Яндексе», в свою очередь, полагают, что подобный закон отразится на всех работающих в России IT-компаниях.

«В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят и готовы участвовать в его обсуждении», – пояснили в компании.

В Mail.ru Group, в свою очередь, заявили, что в случае принятия закона изменений в текущей схеме владения компании не потребуется, предусмотренная проектом закона правительственная комиссия сможет согласовать действующую структуру.

В пятницу в Госдуму внесен законопроект, ограничивающий долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры страны, до 20%. «Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций», – говорится в пояснительной записке.

Бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух в комментарии для газеты ВЗГЛЯД пояснил, что предложенный закон направлен на урегулирование вопросов сбора так называемых больших данных (big data) пользователей и поможет вернуть крупных игроков отечественной интернет-индустрии в российскую юрисдикцию.