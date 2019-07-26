Эксперт: Закон о значимых сайтах направлен на урегулирование вопросов сбора «больших данных»

Российские IT-компании разрослись до размеров, когда они влияют на параметры экономики и на настроения в обществе, считает бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух. По его мнению, закон, ограничивающий 20% контроль иностранными инвесторами российских IT-гигантов, поможет вернуть крупных игроков отечественной интернет-индустрии в российскую юрисдикцию.

Бывший замминистра связи и массовых коммуникаций России, гендиректор Центра компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух считает, что внесенный в Госдуму законопроект об ограничении иностранного владения российскими IT-компаниями коснется только тех структур, «которые имеют ресурсы в интернете, будь то сайты или приложения, с возможностью сбора данных пользователей».

«Законопроект направлен на урегулирование вопросов сбора так называемых «больших данных» (big data) пользователей, его цель – упорядочить этот процесс», – сказал Массух.

«Это защита пользователей, которые зачастую не понимают, какие данные о них собираются и как потом они могут быть использованы. Это не давление на интернет-компании. Закон направлен на то, чтобы перевести в российскую юрисдикцию значимые интернет-ресурсы, которые влияют на экономические параметры нашей страны и на социальные настроения», – пояснил Массух.

Эксперт добавил, что законопроект упорядочит работу интернет-ресурсов, которые сейчас хаотично «собирают персональные данные» россиян. По его оценке, защита данных пользователей становится общемировым трендом. Только на этой неделе власти США оштрафовали на 5 млрд долларов компанию Facebook Inc за обработку личных данных пользователей и ужесточили требования к охране личных данных.

Россия внимательно оберегает данные своих граждан, подчеркивает Массух: «Речь идет не о каком-то запрете. Правкомиссей будут приниматься решения, как компании могут оперировать этими данными».

Согласно проекту закона, перечень подпадающих под действие закона IT-компаний будет составлять специальная правительственная комиссия по представлению Роскомнадзора. Она же будет «рассматривать меры, которые могут применяться к компаниям, которые уклоняются от исполнения закона».

Эксперт согласен с позицией сторонников законопроекта, что с принятием новых норм иностранным инвесторам станет проще принимать решения об инвестициях в российские IT-компании. Массух отметил, что закон внесет ясность в вопрос, кто есть кто на рынке, мелкие компании больше не смогут выдавать себя за крупных игроков, обманывая тем самым инвесторов за счет агрессивной рекламы. «Сейчас можно ввести в заблуждение инвестора. А с вступлением закона в силу все значимые компании будут точно обозначены», – считает Массух.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Госдуму внесен законопроект, ограничивающий долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры страны, до 20%. «Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций», – говорится в пояснительной записке.