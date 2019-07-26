Названо число погибших мирных жителей в Сирии и Ираке от ударов коалиции

Количество мирных жителей Сирии и Ирака, которые погибли с 2014 года в результате авиаударов возглавляемой США коалиции, составило более 1,3 тыс., сообщается в заявлении коалиции.

«Коалиция нанесла 34 514 ударов в период с августа 2014 года по конец июня 2019 года. В течение этого периода, исходя из имеющейся информации, по оценкам командования, по меньшей мере 1321 гражданское лицо было непреднамеренно убито в результате действий коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», – приводит РИА «Новости» заявление.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на Центральное командование ВС США сообщило, что коалиция нанесла удар по позициям «Аль-Каиды» на северо-западе Сирии.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг связь между ударами коалиции США в Сирии со встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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