Песков опроверг связь между ударами коалиции США в Сирии с переговорами Путина и Трампа

Удары коалиции США по позициям запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» на северо-западе Сирии не связаны со встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Связи точно нет. У меня нет деталей, рекомендую вам к нашим военным обратиться. Но то, что нет никакой связи, я могу сейчас вам сказать», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на Центральное командование ВС США сообщило, что коалиция в понедельник нанесла удар по позициям «Аль-Каиды» на северо-западе Сирии.

Напомним, в ходе встречи Путина и Трампа в пятницу обсуждалась в том числе тема Сирии, а именно ситуация в Идлибе.