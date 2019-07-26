В Госдуме предложили исключение из запрета нацистской символики

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила разрешить использовать нацистскую символику в компьютерных играх.

«Ко второму чтению председатель комитета по культуре разработала и направила в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поправки, разрешающие использование нацистской символики в деятельности музеев и реконструкторов, а также в компьютерных и видеоиграх», – передает ТАСС сообщение пресс-службы фракции.

Напомним, 25 июня Госдума в первом чтении приняла проект закона о снятии ограничений нацистской символики в фильмах и книгах в случае отсутствия пропаганды.