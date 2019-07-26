Избирком Петербурга отменил отказы в регистрации 244 кандидатам в местные депутаты

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отменила отказ в регистрации 244 кандидатам в муниципальные депутаты, сообщила пресс-служба горизбиркома. Эксперты отмечают, что кандидаты, к документам и подписям в поддержку которых не возникает вопросов, без проблем проходят регистрацию.

Так, в среду были отменены 36 решений муниципальных избиркомов (ИКМО) об отказе в регистрации. Трех кандидатов зарегистрировали сразу, документы еще 33 вернули в муниципальные избиркомы, передает «Интерфакс».

Всего за время избирательной кампании петербургский избирком отменил 244 решения ИКМО об отказе в регистрации. 58 кандидатов были зарегистрированы, по 186 документы вернули в нижестоящие комиссии для повторного рассмотрения.

Доводы, по которым ИКМО приняли решение об отказе, признаны несостоятельными и не основанными на законе.

В региональных избирательных комиссиях неоднократно подчеркивали, что кандидаты, к документам и подписям в поддержку которых не возникает вопросов, без проблем проходят регистрацию.

Так, координатор новосибирского штаба блогера Алексея Навального Сергей Бойко набрал достаточное количество подписей для регистрации в качестве кандидата на выборы мэра Новосибирска, сообщили в городской избирательной комиссии. Всего в горизбирком Новосибирска Бойко сдал 6 тыс. 470 подписей. После проверки 1 тыс. 178 заполненных форм, отобранных для исследования, 65 из них оказались недостоверными. «Всего у Бойко забраковали 5,5% подписей, что почти в два раза ниже допустимого порога», – пишет «Тайга.инфо».

Глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов пояснил Ura.ru, что случай с Бойко – это показатель возросшей политической конкуренции в России. При этом, по его словам, активность некоторых оппозиционных кандидатов зависит от конкретной цели, будь то качественный результат или «медийный хайп», когда «отказ в регистрации порой более предпочтителен, чем регистрация».

Пример Бойко показал, что желающие активно работать и собирать подписи добиваются успеха, уточнил Борисов. «На примере его единомышленников в Москве мы видим обратное поведение, когда отдельные кандидаты требуют их регистрации без проверки подписных листов, без соблюдения норм закона», – пояснил он.

В свою очередь директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в комментарии «ФедералПресс» заявил, что не удивляется ситуации вокруг Бойко. «Все это связано с одной причиной – человек достаточно серьезно подготовился, провел сбор подписей, в отличие от его коллег, которые пытались баллотироваться и выдвигались на пост депутатов Мосгордумы», – заявил Григорьев.

Он подчеркнул, что «вся работа в этот раз была проведена в соответствии с законодательством и сложившаяся ситуация в очередной раз подчеркивает, что тренд выборов состоит из принципа «закон важнее политической целесообразности».

«Многие оппозиционеры оказались удивлены тому, что избиркомы стали требовать пунктуального выполнения закона. Бывало, что региональные власти пытались относиться неравноценно к участникам выборов и смотреть на нарушения «сквозь пальцы». Теперь видим, что кем бы ты ни был, пусть даже радикальный оппозиционер, если ты имеешь право баллотироваться и собрал необходимое количество подписей, сделав это в соответствии с законом, то тебе не откажут в регистрации. У оппозиционеров, которые действуют в соответствии с законом, существует вполне реальный шанс пройти дальше, если они соберут подписи без всяких «мертвых душ», и принять участие в избирательной кампании», – отметил Григорьев.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. По данным следствия, действия участников акции были сопряжены с «угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий».