Родителям избитого в нелегальном лагере под Хабаровском ребенка предложили помощь

Детский омбудсмен в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила, что родители ребенка, избитого на смене «Спецназ дети» в несанкционированном лагере под Хабаровском, получат помощь, однако пока они за ней не обращались.

«Родители ребенка к нам пока не обращались, но мы готовы оказать всю необходимую помощь в рамках своих полномочий», – сказала Трегубенко, передает РИА «Новости».

У нее также возник вопрос, как продавались и покупались путевки в этот лагерь. В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, где присутствует информация об учебно-тренировочных сборах «Спецназ дети», данных о том, что лагерь проходил проверки, нет.

По информации СК по Хабаровскому краю, в спортивном лагере между подростками возник конфликт, в результате чего 11-летнему мальчику причинены травмы. Сейчас ребенок находится в больнице, а другие дети отправлены домой, так как лагерь закрыли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Позже было возбуждено еще одно уголовное дело. «В отношении руководства детского лагеря возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Напомним, нелегальный палаточный лагерь в поселке Мирный под Хабаровском был обнаружен во время проверки лагерей после трагедии в «Холдоми», где произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, а еще 13 получили травмы.