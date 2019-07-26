Морпехи США в Калифорнии занимались контрабандой наркотиков и ввозом нелегалов

На военной базе в Южной Калифорнии арестованы 16 американских морских пехотинцев, подозреваемых в преступлениях, связанных с контрабандой наркотиков и ввозом нелегальных мигрантов из Мексики, сообщили американские военные.

Все 16 задержанных служили в 1-й дивизии морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне – одной из крупнейших баз корпуса морской пехоты в США, сообщает Reuters.

По словам представителя базы, задержания были произведены произошли после проведения отдельного расследования в отношении двух других морских пехотинцев, арестованных в начале июля по обвинениям в торговле людьми.