Механик задержанного танкера оценил поведение сотрудников СБУ

Старший механик российского танкера Nika Spirit, задержанного Службой безопасности Украины в порту Измаил, Сергей Карпов после возвращения в Москву рассказал, как вели себя сотрудники СБУ, поднявшиеся на борт судна для проведения обысков.

Карпов сообщил РИА «Новости», что их действия были корректными, они не грубили и не применяли силу.

Он подчеркнул, что во время обыска силовики говорили исключительно по-русски. «Украинской речи даже не слышно было», – добавил старший механик.

По его словам, экипажу задавали стандартные вопросы: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали. Кроме того, отметил он, сотрудники СБУ не ограничивали их перемещение, а потом сообщили, что претензий к ним нет.

На ваш взгляд В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты? Да

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Механик рассказал, что сначала ситуация показалась шуткой. «Потом посмотрели – все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было», – рассказал он.

Карпов добавил, что сейчас все члены экипажа хотят вернуться домой. Сам он хочет добраться до Новороссийска, отдохнуть, а потом искать другую работу.

В заключение Карпов заявил, что в море он 40 лет, но подобное случилось с ним впервые.

Ранее в пятницу сообщалось, что в московском аэропорту приземлился самолет, на котором в Россию вернулся экипаж танкера Nika Spirit, задержанного в украинском порту Измаил.

Украина утверждает, что захваченный танкер якобы участвовал в инциденте в Керченском проливе. Когда СБУ выяснила, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, экипаж освободили.

В Госдуме задержание российского танкера назвали пиратством. В Совфеде добавили, что освобождение моряков не исчерпает инцидент.

Газета ВЗГЛЯД писала, что захват российского танкера грозит Украине большими проблемами.