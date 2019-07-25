Соперник Дадашева отказался от гонорара за бой с россиянином

Представитель боксера Субриэля Матиаса сообщил об отказе пуэрториканца от гонорара за бой с россиянином Максимом Дадашевым, скончавшимся после этого поединка.

Как сообщается, «первыми словами» пуэрториканца было заявление о том, что ему «не нужен этот чек».

Матиас должен был получить за бой 75 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на boxingscene.com и boxingnews24.com.

Напомним, после боя россиянин был госпитализирован, перенес операцию и был введен в кому. В итоге от полученных в ходе боя травм он скончался. В соцсетях сообщалось, что во время поединка с Матиасом Дадашев перенес инсульт.