Капитан захваченного Украиной судна рассказал о состоянии экипажа

Капитан задержанного на Украине танкера Илья Дробянко рассказал, что во время задержания не происходило никаких инцидентов.

Дробянко в разговоре со «Sputnik Молдова» пояснил, что здоровье экипажа в норме.

«Сейчас мы проходим паспортный контроль. Минут 15-20 мы были в зоне ожидания», – сказал он. Капитан сказал, что о судьбе танкера ничего не знает.

Также Дробянко добавил, что они добрались до границы на автомобиле.

«Две машины держались рядом. Особых задержек не было. Остановились на заправке, заправились, проехали дальше. Простояли минут 15-20, возле первого допконтроля», – уточнил капитан.

После прохождения границы моряки отправятся в аэропорт Кишинева, сказал Дробянко. «Компания или посольство нам дальше все объяснят. Сказали, что из посольства позвонят и они уже по билетам поставят нас в известность», – заключил моряк.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в составе экипажа российского судна находились 10 человек.

«10 российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна Nika Spirit, покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию», – написала она в своем Facebook.

СБУ заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержание танкера сняли на видео.

Позже СБУ установила, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности. Сведения об освобождении россиян подтвердили в посольстве России в Киеве.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова сообщила, что экипаж российского танкера пересек границу с Молдавией, откуда он отправится домой.