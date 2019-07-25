Пушков объяснил, зачем противникам Трампа обвинения в «сговоре» с Россией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления бывшего спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

«Для ясности. Мюллер подтвердил: нет «достаточных свидетельств», что кто либо из команды [президента США Дональда] Трампа «вступил в криминальный сговор» с Россией ради победы на выборах. Таким образом, обвинения в сговоре – пустые разговоры, нужные врагам России и противникам Трампа, дабы лелеять идею импичмента», – написал Пушков в Twitter.

Накануне Мюллер заявлял, что приписываемая Москве «попытка» оказать в 2016 году влияние на результаты выборов в США «была не единичной». По его словам, Россия якобы намерена продолжить «вмешательство» во время «следующей кампании». При этом, по его словам, способы повлиять на американские выборы развивают и «множество других стран».

Комментируя выступление Мюллера, Трамп заявил, что «правда – это сила природы».